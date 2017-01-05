Московских гаишников заставили чистить дороги

Обильные снегопады, который обрушились на столицы в начале 2017 года, заставили местных властей пойти на экстренные меры. В частности, к уборке улиц были привлечены сотрудники ГИБДД.

Главный госавтоинспектор Москвы генерал-майора полиции Виктор Коваленко отдал необычное указание сотрудникам ведомства. Он потребовал оказывать помощь в очистке дорог от снега.

"Личный состав подразделений дорожно-патрульной службы ориентирован на оказание помощи автомобилистам и коммунальным службам города, осуществляющим уборку снега на улично-дорожной сети столицы", – сообщили на сайте столичной Госавтоинспекции. Кроме того, наряды ГИБДД будут сопровождать снегоуборочные машины, которые работают на главных магистралях Москвы.

Также на сайте ГАИ обратились с настоятельной просьбой к водителям. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.

Отметим, метель и гололед сильно осложняют дорожное движение и нередко приводят к авариям. Например, необычное ДТП случилось утром 5 января в центре Москвы: девушка на иномарке вылетела в реку.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением: машину занесло на скользкой дороге, передает Life.ru. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.