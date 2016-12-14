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Москва встала в огромных пробках
Трафик в Москве, согласно сервису "Яндекс.Пробки", оценивается в девять баллов. Причиной транспортного коллапса стали неблагоприятные погодные условия.
Специалисты характеризуют сложившуюся ситуацию как крайне необычную. "Крупные пробки и крайне медленное движение на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Непростая ситуация и на МКАД. Трудно выехать из центра по набережным Яузы, Ленинградского проспекта, проспекта Андропова", — цитирует аналитика сервиса "Яндекс.Пробки" Леонида Медникова РБК. На Профсоюзной улице серьезно затруднено движение в сторону центра.
Медников отметил, что подобная ситуация будет наблюдаться весь сегодняшний вечер. Повышенный уровень заторов в Москве сохранится практически до ночи.
Многокилометровые пробки
связаны с обильным снегопадом в столице. По словам дежурного синоптика
центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, снег будет идти в ближайшие часы
и всю ночь, поэтому видимость на дорогах только уменьшится.
Ухудшение погоды связано с приходом с северо-запада атмосферного фронта. Синоптики обещают, что снегопады ослабеют лишь завтра, в первой половине дня, а затем прекратятся, поскольку фронт уйдет дальше на восток.
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