Москва встала в огромных пробках

Москву сковали многокилометровые пробки. Особенно тяжелая транспортная ситуация отмечается в центре столицы.

Трафик в Москве, согласно сервису "Яндекс.Пробки", оценивается в девять баллов. Причиной транспортного коллапса стали неблагоприятные погодные условия.

Специалисты характеризуют сложившуюся ситуацию как крайне необычную. "Крупные пробки и крайне медленное движение на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Непростая ситуация и на МКАД. Трудно выехать из центра по набережным Яузы, Ленинградского проспекта, проспекта Андропова", — цитирует аналитика сервиса "Яндекс.Пробки" Леонида Медникова РБК. На Профсоюзной улице серьезно затруднено движение в сторону центра.

Медников отметил, что подобная ситуация будет наблюдаться весь сегодняшний вечер. Повышенный уровень заторов в Москве сохранится практически до ночи.

Многокилометровые пробки связаны с обильным снегопадом в столице. По словам дежурного синоптика центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, снег будет идти в ближайшие часы и всю ночь, поэтому видимость на дорогах только уменьшится.



Ухудшение погоды связано с приходом с северо-запада атмосферного фронта. Синоптики обещают, что снегопады ослабеют лишь завтра, в первой половине дня, а затем прекратятся, поскольку фронт уйдет дальше на восток.