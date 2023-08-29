Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео

Животные поддались зову инстинктов, ворвавшись на крыльцо, и попали на камеру.

Четвероногие друзья человека нередко становятся героями забавных и умилительных роликов, попадающих в Сеть. Гораздо реже можно встретить на просторах Интернета кадры с животными, которые вызывают чувство неловкости. Видео с участием бесстыжих коз, устроивших непотребство прямо на пороге детского центра в Москве – одно из них.

Необычную ситуацию запечатлели камеры видеонаблюдения в детском логопедическом центре в Бутово, отмечает Пятый канал. На кадры попал момент, как козы забежали на крыльцо здания и начали спариваться. Дверь в помещение оказалась открыта, поэтому стоящие у ресепшена люди неволей стали свидетелями происходящего. Если сотрудников центра такая ситуация сильно удивила, то животным, кажется, было совершенно не до зрителей.

Реакция женщин на ситуацию оказалась ровно противоположной. Одна из них испугалась и с криками убежала прочь, а другие воспринялись сложившуюся ситуацию с юмором. Две сотрудницы центра осмелились не только подойти ближе к спаривающимся козам, чтобы закрыть дверь, но и прогнать их шваброй.