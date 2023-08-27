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Суббота 26 августа

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Огромное морское существо напугало моряков! Снятое под водой видео ввергает в шок

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Что в себе таят в себе моря и океаны, человечество толком не знает. До сих пор люди совершают открытия и поражаются тому, что находится под водой. Недавно всех шокировала огромная рыба.

В Техасе рыбаки испугались огромного морского существа – китовую акулу, но смогли снять ее на видео. Хоть эта рыба и считается самой большой в мире, она все равно шокировала рыбачащих у побережья мужчин своими размерами. Они смогли снять акулу на видео, поэтому и мы смогли оценить габариты той акулы и шокироваться вместе с ними

Длина этой рыбы – примерно семь метров, говорят рыбаки. То есть эта акула довольно молода, ведь взрослая особь обычно достигает 18 метров.

Кстати, эти существа не представляют опасность для человека, поскольку у них отсутствуют зубы. Китовые акулы предпочитают планктон и яйца мелких рыб.

27 августа 2023, 00:36
Фото: christopher gonta/moodboard/www.globallookpress.com
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