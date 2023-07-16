Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео

Мужчине пришлось отбиваться от хищника веслом.

Отчасти забавной, отчасти опасный инцидент произошел на днях в Бразилии. Двое мужчин отправились на рыбалку на байдарках. Одному из них "посчастливилось" поймать не только рыбу.

"Я был застигнут врасплох появлением аллигатора", – рассказал автор видео. Однако, как оказалось, речного хищника не интересовал рыбак, он пытался присвоить чужую добычу, как самый настоящий рэкетир.

Аллигатор всплыл рядом с байдаркой в тот момент, когда мужчина дотянул до нее рыбу. Пока второй рыбак греб на помощь, первый отбивался от хищника веслом.