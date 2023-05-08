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В Китае под водой сняли на видео пугающее существо из слизи с 24 глазами

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У существа 12 щупалец и квадратная голова.

В Китае сняли на видео загадочное подводное существо, состоящее из слизистой материи. Необычная медуза* имела 24 глаза и ноги-отростки. Видео передвижения подводного чудища опубликовано в Сети. Ученые из Гонконга пришли к выводу, что необычная медуза ранее не была изучена.

Она имеет кубическую форму и 12 щупалец и является родственником самого ядовитого морского существа на свете – автралийской кубомедузы. Медуза передвигается в толще воды намного быстрее своих сородичей благодаря проворным щупальцам-отросткам.

По размеру медуза не превышает 1,5 сантиметров, но способна больно ужалить. Тем не менее, смертельной опасности она представляет только для таких же маленьких морских существ.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

8 мая 2023, 06:39
Существо. Фото: скриншот с видео
hongkongbaptistu/ YouTube• Требует проверки

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