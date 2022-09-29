Лошади параллизовали движение в Минске – видео

Оказывается, не только в России лошади терроризируют водителей. Аналогичная с красноярской история произошла на днях в столице союзной Белоруссии. Там животные решили оккупировать оживленную трассу.
Сразу несколько непарнокопытных вышли на проезжую часть, создав тем самым высокий риск ДТП. Водителям пришлось останавливаться и пропускать табун. Зато они смогли снять ЧП на видео.
На кадрах из Минска видно, как лошади размеренно переходят дорогу, пока автолюбители стоят и любезно пропускают "пешеходов", нарушающих ПДД.