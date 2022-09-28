Заблокировавший дорогу табун лошадей попал на видео

Забавный случай произошел в Красноярском крае. Целый табун лошадей решил пренебречь правилами дорожного движения и перейти проезжую часть в неположенном месте. Нарушителей сняли на видео.
Животные чуть не спровоцировали ДТП. Движение было заблокировано, поэтому автолюбителям пришлось остановиться на время и дождаться, пока лошади освободят дорогу. Зато им удалось снять на видеорегистраторы гуляющих непарнокопытных.
Кадры с табуном появились в одном из городских пабликов в социальных сетях. Местные жители отметили, что тоже видели на дороге лошадей, и поделились снимками в комментариях.