Пернатые в шоке! Совы играют в футбол (видео)

Как оказалось, фанатами футбола бывают не только люди, но и птицы. Доказательство тому недавно опубликовало сообщество "Самарский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте". На видео совы играют в футбол теннисным мячиком. Птицы, размахивая крыльями, то и дело пытаются пнуть клювом необычный круглый предмет. Пользователи Сети сразу же окрестили сов футболистами.
Стоит отметить, что, по всей видимости, сами пернатые в шоке от происходящего! Так, птицы кажутся весьма удивленными, однако они не растерялись и показали настоящее владение мячом. В сети этот ролик произвел настоящий фурор.