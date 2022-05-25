Исторический максимум: в США взлетели цены на бензин

Желание западных стран усилить санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине обернулось для них тяжелыми экономическими последствиями. Вашингтон захотел ввести против Москвы ограничения в энергетической сфере, однако бумеранг прилетел обратно.
Сегодня граждане США вынуждены страдать из-за недальновидных решений президента Джо Байдена. Стоимость бензина в стране уже бьет исторические максимумы. Труднее всего приходится жителям Калифорнии. Там литр топлива обходится автолюбителям почти в два доллара.
По данным Пятого канала, сдержать цены в США никак не получается. Негативный эффект в экономике наблюдается вот уже несколько месяцев.