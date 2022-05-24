Санкции вышли боком: жителей Британии учат экономить на коммуналке

Британцев призвали затянуть пояса потуже.

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Западные страны решили ответить на специальную военную операции России на Украине санкционным давлением на нашу страну. Меж тем, усиление противостояния вышло для них боком. Сегодня и Вашингтон, и Брюссель, и Лондон страдают от последствий введенных против Москвы ограничений. Жителей Великобритании даже призвали начать экономить.

Специально для них газета Daily Mail выпустила методичку с довольно-таки абсурдными идеями. Нелепые советы, по задумке издания, должны помочь гражданам сохранить свои деньги в непростое время. Так или иначе, авторы статьи призвали людей затянуть пояса потуже.

Аналитики издания подсчитали, что сегодня инфляция в Соединенном Королевстве достигла уровня девяти процентов, однако этот показать может ухудшиться к концу года. И чтобы сохранить деньги, британцев призвали реже пользоваться душем.

Как сообщает телеканал "Царьград", рекомендуется сократить время на личную гигиену с десяти до четырех минут. От использования духового шкафа вообще следует отказаться, отдав предпочтение микроволновке.

По данным телеканала "360", в Британии решили, что отличной заменой отопительным приборам станет теплый свитер. Так, понижение температуры в доме всего на один градус якобы позволит гражданам сэкономить чуть более ста фунтов за год.

Нашлось место и более нелепым идеям. Например, британцам предложили засунуть между радиаторами и стенами листы фольги. Еще более абсурдным кажется призыв отказаться от специальных средств и использовать для мытья посуды уксус.