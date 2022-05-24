Необузданная стихия обрушилась на город: видео из Ирака

В стране разразилась необузданная стихия, которая нарушила спокойную жизнь иракцев. Судя по видео, опубликованному телеканалом "360", на улице бушует сильный ветер, в воздухе песок, видимость затруднена. Уже закрыты аэропорты, часть общественных заведений и государственных учреждений. Продолжают работать лишь медицинские организации, а также органы безопасности.
По информации телеканала Al Arabiya, по состоянию на 23 мая от бури уже пострадало больше двух тысяч человек. В результате двух предыдущих песчаных бурь около десяти тысяч человек обратились в больницы с проблемами затрудненного дыхания. Отмечается, что в последние годы сильные песчаные бури становятся все более частным явлением на Ближнем Востоке.