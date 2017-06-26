Страшная буря обрушилась на Москву

Москва днем 26 июня оказалась во власти непогоды. На город обрушилась жуткая буря, в результате чего оказались затоплены некоторые улицы.

Жители столицы публикуют в социальных сетях последствия буйства стихии. Dni.Ru собрали лучшие снимки.