Страшная буря обрушилась на Москву

Москва днем 26 июня оказалась во власти непогоды. На город обрушилась жуткая буря, в результате чего оказались затоплены некоторые улицы.
Жители столицы публикуют в социальных сетях последствия буйства стихии. Dni.Ru собрали лучшие снимки.
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