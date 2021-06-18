Опубликовано видео последствий потопа в Ялте

Последствия сильного наводнения в Ялте сняли с высоты птичьего полета, передает Пятый канал. Сообщается, что проводится эвакуация населения. Последствия разгула стихии будет устранять Черноморский флот.
Последствия сильного наводнения в Ялте сняли с высоты птичьего полета, передает Пятый канал. Сообщается, что проводится эвакуация населения. Последствия разгула стихии будет устранять Черноморский флот.
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