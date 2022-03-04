Кот-любитель блинчиков растрогал россиян

В Сети появилось видео, на котором кот по кличке Мотя "помогает" хозяйке готовить угощение к масленичному столу. Четвероногий с интересом тянется к стопке только что приготовленных блинчиков, при этом активно "общаясь" с хозяйкой.
Подписчики даже смогли услышать в непрекращающихся мяуканьях человеческую речь. Им показалось, что на хозяйкино "нельзя" котик говорит "сейчас хочу". Питомец так сильно хотел угоститься традиционным блюдом, что все-таки получил блинчик. Интернет-пользователи были в восторге.
Появление пушистого любителя блинчиков сильно растрогало россиян. Они засыпали его и автора видео комментариями. "Дайте уже ребенку кусочек",
"Немедленно дайте Мотеньке блин на пробу", "Дайте уже ребенку кусочек", "Первый блинчик должен достаться Моте", - написали в Сети.