В духе времени: Крым восхитил пушистый "Стопкоронавирус"

Малыш появился на свет полностью белым с единственной особенностью окраса – черным пятном на мордочке. Фото необычного животного появилось в соцсетях, пользователи тут же сравнили пятно с медицинской маской и дали маленькой альпака имя в духе времени – Стопкоронавирус.
Идея так понравилась и смотрителям и посетителям, что в аккаунте зоопарка сделали голосование. За "модный" вариант проголосовали практически единогласно, в итоге малыша так и назвали. Однако полное имя предложили сократить, теперь животное зовут "Стопочкой". Пушистый малыш настолько сильно восхитил пользователей, что видео с ним уже облетело Сеть.