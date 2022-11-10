Удивительное существо челябинского зоопарка попало на видео

Работники челябинского зоопарка поделились в социальных сетях видео с необычным "ночным" зверьком. Пака — это крупный грызун с коротким хвостиком. Живет он в темном помещении, в самом дальнем уголке зоопарка. Зверек очень любит приватность.
"Пока вы работаете, пака жует свой обед", — шутят работники зоопарка, поймавшие зверька за едой. Любимые соседи паки — ленивцы. Они проводят время наверху, зацепившись за лианы, а паки, наоборот, любят оставаться на земле.
Работники зоопарка предупреждают: нужно подготовить глаза для встречи с пакой. Через несколько минут глаза человека привыкают к приглушенному свету, и можно начинать разглядывать паку.