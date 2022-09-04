Шаманские миры: 3 астральных портала в традиционной хакасской юрте

Традиционная хакасская юрта – это не только добротный кров и обитель домашнего уюта. Благодаря символическим элементам, ее можно считать микромоделью Вселенной.

Стационарные дома русского типа стали распространяться в Хакасии лишь в начале прошлого века, а с 17 по 19 век основным жилищем семьи служила юрта. Поначалу она была решетчатая и цилиндрическая: зимой покрывалась войлоком, а летом — берестой. С течением времени появились древесные куполообразные юрты, углов в них было от шести до двенадцати. Чем больше — тем зажиточнее считалась семья.

Традиционный интерьер юрты выглядит следующим образом: правая сторона с домашней утварью и рукоделием — женская, а левая с оружием, сундуками и различными инструментами — мужская. По центру помещения расположен очаг — выемка, где поддерживали огонь для отопления и приготовления пищи. Туда же ставится тренога и казан, а рядом низкий стол для трапезы. Сзади у стены располагалась супружеская постель, а также люлька, если в семье был ребенок.

Накануне строительства юрты на участке обязательно ставили коновязь высотой от полутора до двух метров. Столбу для привязывания коней придавали ритуальное значение как образу дерева жизни, объединяющего три шаманских мира.

Порталы в эти сакральные пространства находятся в жилище на виду. Проводник в низший мир, то есть мир мертвых — это порог. При входе в хакасский дом его принято перешагивать, чтобы не потревожить нечистую силу. Неспроста разговаривать через порог считается плохой приметой.

Средний мир, то есть мир людей, — это вышеупомянутый очаг. Древние хакасы почитали огонь как оберег семьи и дома, представляли его в образе пожилой женщины. Хозяйки разжигали пламя с осторожностью, выражая духу почтение. Прочим стихиям тоже поклонялись, поскольку мировоззрение народа перекликалось с ипостасями шаманизма.

Высший мир — это дыра в куполообразной крыше, круглое отверстие над очагом, которое называется тунук. Через него в юрту поступал свет, из него выходил дым, по нему определяли время. В современных деревянных юртах тунук закрывают от непогоды прозрачным пластиком или стеклом, а вот предки делали по-другому. Об этом поведал директор музея "Древние курганы Салбыкской степи" Василий Боргояков.

Раньше хакасы использовали специальный шест: снизу им подпирали натянутый на круге текстильный материал, который заслонял тунук. А вот в войлочных юртах выручал тканевый клапан на веревочке, за который стоило лишь дернуть, чтобы закрыть отверстие.

В целом история республики неразрывно связана с паранормальным, встретить практикующего шамана в Хакасии — обычное дело. Местное население по-прежнему верит в мистические явления и старается угождать духам местности. И хотя юрта давно уступила многоэтажным и частным домам, ее значения как проекции мироздания никто не умаляет.