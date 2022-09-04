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Общество
Юрта в музее-заповеднике "Хуртуях тас" (есть погрешность: дверь должна открываться внутрь). Фото: Екатерина Ежова Коновязь. Фото: Екатерина Ежова Порог юрты. Фото: Екатерина Ежова
Тунук. Фото: Екатерина Ежова Очаг. Фото: Екатерина Ежова Экспозиция юрты в Хакасском национальном краеведческом музее имени Кызласова. Фото: Екатерина Ежова Шкуры животных и шаманский бубен. Фото: Екатерина Ежова

Шаманские миры: 3 астральных портала в традиционной хакасской юрте

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Традиционная хакасская юрта – это не только добротный кров и обитель домашнего уюта. Благодаря символическим элементам, ее можно считать микромоделью Вселенной.
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Стационарные дома русского типа стали распространяться в Хакасии лишь в начале прошлого века, а с 17 по 19 век основным жилищем семьи служила юрта. Поначалу она была решетчатая и цилиндрическая: зимой покрывалась войлоком, а летом — берестой. С течением времени появились древесные куполообразные юрты, углов в них было от шести до двенадцати. Чем больше — тем зажиточнее считалась семья.

Юрта в музее-заповеднике "Хуртуях тас" (есть погрешность: дверь должна открываться внутрь). Фото: Екатерина Ежова

Традиционный интерьер юрты выглядит следующим образом: правая сторона с домашней утварью и рукоделием — женская, а левая с оружием, сундуками и различными инструментами — мужская. По центру помещения расположен очаг — выемка, где поддерживали огонь для отопления и приготовления пищи. Туда же ставится тренога и казан, а рядом низкий стол для трапезы. Сзади у стены располагалась супружеская постель, а также люлька, если в семье был ребенок.

Экспозиция юрты в Хакасском национальном краеведческом музее имени Кызласова. Фото: Екатерина Ежова

Накануне строительства юрты на участке обязательно ставили коновязь высотой от полутора до двух метров. Столбу для привязывания коней придавали ритуальное значение как образу дерева жизни, объединяющего три шаманских мира.

Коновязь. Фото: Екатерина Ежова

Порталы в эти сакральные пространства находятся в жилище на виду. Проводник в низший мир, то есть мир мертвых — это порог. При входе в хакасский дом его принято перешагивать, чтобы не потревожить нечистую силу. Неспроста разговаривать через порог считается плохой приметой.

Порог юрты. Фото: Екатерина Ежова

Средний мир, то есть мир людей, — это вышеупомянутый очаг. Древние хакасы почитали огонь как оберег семьи и дома, представляли его в образе пожилой женщины. Хозяйки разжигали пламя с осторожностью, выражая духу почтение. Прочим стихиям тоже поклонялись, поскольку мировоззрение народа перекликалось с ипостасями шаманизма.

Очаг. Фото: Екатерина Ежова

Высший мир — это дыра в куполообразной крыше, круглое отверстие над очагом, которое называется тунук. Через него в юрту поступал свет, из него выходил дым, по нему определяли время. В современных деревянных юртах тунук закрывают от непогоды прозрачным пластиком или стеклом, а вот предки делали по-другому. Об этом поведал директор музея "Древние курганы Салбыкской степи" Василий Боргояков.

Тунук. Фото: Екатерина Ежова

Раньше хакасы использовали специальный шест: снизу им подпирали натянутый на круге текстильный материал, который заслонял тунук. А вот в войлочных юртах выручал тканевый клапан на веревочке, за который стоило лишь дернуть, чтобы закрыть отверстие.

В целом история республики неразрывно связана с паранормальным, встретить практикующего шамана в Хакасии — обычное дело. Местное население по-прежнему верит в мистические явления и старается угождать духам местности. И хотя юрта давно уступила многоэтажным и частным домам, ее значения как проекции мироздания никто не умаляет.

Шкуры животных и шаманский бубен. Фото: Екатерина Ежова

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Этнографический комплекс "Хакасский аал". Фото: Екатерина Ежова
Автор: 4 сентября 2022, 22:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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