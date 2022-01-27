Выше грузовиков! В Исландии намело сугробы больше российских

В России в этом году выдалась снежная зима. Обильные осадки выпали практически на всей территории страны – метели и снегопады продолжаются практически каждый день. Однако образовавшиеся сугробы ни в какое сравнение не идут с исландскими.
На острове в Атлантическом океане покров превышает не только человеческий рост, но и высоту грузовиков. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что снегоуборочная техника проделала в толще снега "коридоры", по которым и передвигаются автомобили. Как отметил телеканал "360", несмотря на неудобства, зима в Исландии выглядит невероятно красиво.