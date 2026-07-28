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Вторник 28 июля

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Взялись по-взрослому: против увязшей в скандалах Долиной открыли дело

Взялись по-взрослому: против увязшей в скандалах Долиной открыли дело
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Лариса Долина вновь оказалась в эпицентре судебного разбирательства и проблем с законом.

Для 70-летней народной артистки России наступила настоящая черная полоса, которая никак не хочет заканчиваться. Не успела певица перевести дух после судебных баталий за выселение из собственного замка и похвастаться перед публикой новой элитной квартирой, как за нее всерьез взялись сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Против королевы отечественной эстрады официально завели сразу два исполнительных производства из-за систематического игнорирования законов и дорожных правил.

Как стало известно журналистам, детально изучившим официальные материалы судебных ведомств, дела против прославленной исполнительницы были открыты совсем недавно — 22 и 27 июля. Поводом для принудительного вмешательства силовиков стали систематические неоплаченные постановления, выписанные Московским центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП).

Проще говоря, роскошное авто джазовой дивы неоднократно становилось нарушителем правил на дорогах столицы и попадало под камеры видеонаблюдения. Однако выписанные квитанции артистка с легкостью проигнорировала, отказавшись погашать долги в установленный законом добровольный срок. В итоге терпение автоинспекторов лопнуло, и документы были переданы приставам для принудительного изъятия средств с банковских счетов звезды.

При этом суммы, из-за которых на певицу завели официальные дела, выглядят на фоне ее доходов просто смехотворными. К примеру, по одному из свежих производств Долина задолжала государству всего 750 рублей. Подобное скрупулезное нежелание платить копеечные штрафы вызвало волну искреннего недоумения у публики. Пользователи в сети уже иронизируют, что у певицы, привыкшей жить на широкую ногу и получать в подарок квартиры за сотни миллионов, просто "не нашлось мелких денег" на оплату парковки или превышения скорости.

Сама Лариса Александровна, переживающая стресс из-за жилищного скандала и угрозы проверки со стороны налоговых органов из-за дорогостоящих подарков от таинственных "друзей", разгоревшийся позор с приставами пока никак не прокомментировала. Представители артистки также хранят гробовое молчание, пока приставы готовятся блокировать ее карточки.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июля 2026, 17:30
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Газета.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

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