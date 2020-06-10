Названа самая безопасная страна в мире

Опубликован глобальный индекс миролюбия, авторы которого – аналитический центр "Институт экономики и мира" – назвали самую безопасную в мире страну. Пальму первенства эксперты отдали Исландии, передает РИА ФАН. Наша страна заняла в соответствующем рейтинге лишь 154 место. Тем не менее, рассказали специалисты, значительного прогресса России удалось добиться по пунктам "Милитаризация", "Безопасность и защита", а также "Продолжающийся конфликт".