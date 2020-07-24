Куценко рассказал о задержании актеров во время съемок: Всех увезли!

Массовка в милицейской форме вышла на Английскую набережную, однако очень скоро рядом со съемочной группой остановилась машина с людьми в штатском. Бравые парни попросили "не устраивать цирк" и увезли всех, кто был в костюмах блюстителей правопорядка.
Полицейские объяснили ситуацию приездом Верховного главнокомандующего. "У нас всю массовку увезли. Федорцова под плащ-палаткой унесли. Нормально вообще?" – удивляется артист.
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