Оголившаяся Седокова с округлившимся животом спровоцировала слухи о беременности (видео)

Артистка сделала селфи в черном боди с глубоким декольте и опубликовала его в своем инстаграм-аккаунте. Кадр навел подписчиков на мысли о новой беременности знаменитости.
Вместе с роскошным бюстом многие фанаты усмотрели и округлившийся живот Анны Седоковой, передает Пятый канал. К тому же, певица заинтриговала фолловеров. "Вы ничего не видели. Да?" – написала она к своему посту. "Беременна", "Пузико", – отреагировали россияне. Некоторые призвали артистку срочно худеть.
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