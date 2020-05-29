Оголившаяся Седокова с округлившимся животом спровоцировала слухи о беременности (видео)

Анна Седокова за время карантина пополнела. Во всяком случае, это отметили поклонники, увидев свежее фото певицы.

Артистка сделала селфи в черном боди с глубоким декольте и опубликовала его в своем инстаграм-аккаунте. Кадр навел подписчиков на мысли о новой беременности знаменитости.

Вместе с роскошным бюстом многие фанаты усмотрели и округлившийся живот Анны Седоковой, передает Пятый канал. К тому же, певица заинтриговала фолловеров. "Вы ничего не видели. Да?" – написала она к своему посту. "Беременна", "Пузико", – отреагировали россияне. Некоторые призвали артистку срочно худеть.