Укатали фальшивку: Солнцев раскрыл причину провала Лазарева

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев высказался о выступлении Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". Шоумен записал небольшой ролик и опубликовал на своем канале в YouTube.

"Укатали Сивку крутые горки – это я про Лазарева и его драматическое, которое уже по счету третье место", – говорит Рустам Солнцев, рассуждая о том, почему Сергей Лазарев проиграл "Евровидение".

Шоумен предложил не мелочиться и послать Сергея на певческий конкурс еще четыре раза. По его мнению, "сердобольная старушка Европа" в итоге сжалится над нашим участником и уж точно отдаст ему первое место, за настойчивость, судя по всему.

"Унылый, милый, фальшивый, бесконфликтный, однообразный. Следящий за собой, модно одетый, подтянутый, подстриженный, улыбающийся по команде Сережа Лазарев зачем-то спел песню умудренного жизнью филина", – недоумевает шоумен.

Солнцев отметил, что "Евровидение" – это "конкурс веселых мордочек" и позитива, а наш участник совсем не вписывался в эту концепцию. По мнению Рустама, хорошая песня для такого музыкального состязания должна легко запоминаться и быть простой в исполнении, однако напеть композицию, с которой выступал Лазарев, практически невозможно.

Неудачная песня – это именно то, почему Сергей Лазарев проиграл "Евровидение". Глупо, по мнению звезды реалити-шоу "Дом-2", было доверять написание композиции для нашей страны шведам, ведь зарубежные авторы, скорее всего, мало что знают о России и человеке, который ее представляет.

"Почему для всей Европы "Евровидение" – это праздник, а для России как будто на войну отправили его. Просто иди и сражайся. Без победы не возвращайся", – задался вопросом шоумен.

Солнцев полагает, что именно из-за общественного давления наш конкурсант начал вести себя фальшиво. Европейские зрители сразу увидели неискренность в его словах и действиях. Лазареву просто-напросто не поверили.

"Все проваливается, победа уплывает и оказывается в руках у простенького чувачка, который не выделывается, не ведет за собой свою страну. Не берет на себя груз ответственности, ничего этого не делает, а просто садится и поет", – рассуждал Рустам Солнцев о том, почему Сергей Лазарев проиграл "Евровидение".