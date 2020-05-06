"Среднестатистическая девчонка": Солнцев высказался о заявившей о чипировании людей Боне

Рустам Солнцев записал видео из центра столицы, где прогуливался с собакой. Он отметил, что не нарушает режим самоизоляции и выходит на улицу только для разрешенных целей: походов в магазин и выгула питомца.
Говоря о Виктории Боне, блогер отметил, что слова экс-участницы "Дома-2" не стоит воспринимать всерьез. "Она довольно среднестатистическая девчонка, за это ее и любят", – заявил шоумен.
По его мнению, не нужно искать ответов на вопрос о том, зачем модель говорит о чипировании. Рустам Солнцев отметил, что Виктория Боня всего лишь обычный человек с небольшим набором знаний, перепуганный сложившейся из-за коронавируса ситуацией.
Также блогер напомнил, что подобные заявления делает и теннисист Марат Сафин. "Я Боню люблю не смотря ни на что", – подытожил Рустам Солнцев.
Напомним, ранее Виктория Боня опубликовала на своей странице в соцсети подборку материалов о том, почему опасны 5G-вышки, кто придумал коронавирус и как спастись от чипирования. Эти посты вызвали резонанс. Многие обвинили Викторию Боню в увлечении конспирологическими теориями.
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