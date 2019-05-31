"Клавишница "Комбинации": Солнцев умыл Бузову помоями
Рустам Солнцев предполагает, что Ольга Бузова спутала знаменитого дизайнера со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, которому до сих пор шлет умилительно-гневные посты. В таком же духе телезвезда решила ответить на вежливую просьбу художника.
"Олечка решила блеснуть умом – и выдала текст, полный драматического отчаяния. Лучше бы она промолчала. По стилю этот пост напоминал "доярка Нюра в 1980-х годах пишет в газету "Свисток Ставрополья" большое открытое письмо, обличающее капитализм и лично Рональда Рейгана, к примеру", – комментирует послание Бузовой Солнцев.
Телеведущая решила, кроме всего прочего, напомнить ведущему дизайнеру бренда Balenciaga, что он грузин – а грузины, уверена Бузова, должны уважать женщин.
"Ты серьезно обращаешься к всемирно известному дизайнеру, который попросил не зас*** свой бренд твоим нарочитым участием? Нет, ты правда считаешь, что грузины должны уважать женщин? Зай, они уважают женщин, безусловно. Но еще больше грузины – даже живущие в Париже, как Демна Гвасалия, – уважают деньги... бабосы. Он хочет их зарабатывать. Зарабатывать их он должен с помощью публики, которая соответствует его бренду", – обратился к Ольге Рустам Солнцев.
Ранее Бузова разместила в своем аккаунте в Instagram отрывок передачи "Осторожно, Собчак", в которой Ксения Анатольевна рассказала о просьбе известного дизайнера – передать пожелание Бузовой не носить вещи его бренда. Певица отреагировала гневной подписью, заявив, что готова отдать вещи, если ей вернут потраченные на них деньги.
Блогер уверен, что поклонники Ольги Бузовой, которых телеведущая называет "мои люди", никогда не приблизятся к вещам этого бренда – слишком дорого и для многих непонятно.
"Так вот, Оля, ты и твои люди – это немножко мимо, это другая история. И ты не должна на это обижаться. Это история про стиль примерно конца 90-х, что-то типа клавишницы группы "Комбинация", – отметил Рустам Солнцев. Блогер признался, что на месте больших брендов он бы не приближался к Оле Бузовой именно по причине отсутствия у нее вкуса. В утешение он заметил, обращаясь к певице, что говорит все это любя – Оля ему не чужая.
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