"Хочется взрывов в личной жизни": раскрыты причины расставания Гагариной с мужем

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал новость о том, что Полина Гагарина якобы разводится с фотографом Дмитрием Исхаковым. Он считает, что мужчина попросту наскучил певице.

В своем ютуб-канале блогер порассуждал, почему супруги могли расстаться. Он отметил, что подобные пары – это изначально, как правило, мезальянс. Прежде всего, с финансовой точки зрения.

По словам Рустама Солнцева, Полина Гагарина получает за свой концерт где-нибудь в Подмосковье от миллиона двухсот тысяч рублей, и от двух миллионов, если это выезд или долгий перелет.

Шоумен отметил, что ставка Дмитрия Исхакова как фотографа – не больше пятисот – тысячи долларов. Да и "чисто в человеческом плане", по мнению блогера, муж певицы слабоват.

При этом Рустам Солнцев не считает Полину Гагарину уникальной женщиной. "Веселая, любит поговорить, слегка взбалмошная. Она дитя своего времени, ей нравится быть в центре внимания. Ей нравится, когда ее смешат, заставляют задуматься. Ей нужен чувак по себе", – заявил блогер.

По мнению экс-участника "Дома-2", артистке просто надоел более спокойный и уравновешенный муж. "Ей хочется взрывов в личной жизни. А какие взрывы могут быть с человеком, который в 42 года выглядит под 60?" – задался вопросом Рустам Солнцев.

"Полина ждала от брака какого-то равноправия. Не только по финансам, но и по отношению к жизни. Любви к себе, уверенности", – отметил шоумен. По словам Рустама Солнцева, Дмитрий Исхаков был покорен супруге во всем. "Ей нужен другой парень. Она сама готова подчиняться, но терпеть рядом с собой зайчика пузатого она не будет", – заключил блогер.