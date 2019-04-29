Солнцев вбил последний гвоздь в крышку гроба опозоренной Алсу
Призывы звезд российского шоу-бизнеса "прекратить травлю" против Алсу и ее дочери не остались незамеченными. Своей поддержкой знаменитости делают этому семейству только хуже, уверен шоумен Рустам Солнцев.
По словам Солнцева, сама Алсу "не состоялась, как певица". Теперь же, после скандала с ее дочерью Микеллой Абрамовой на шоу "Голос. Дети" на певческой карьере Алсу можно ставить крест – даже если выяснится, что голосование было честным.
"Те знаменитости, которые поддерживают дочь Алсу – далеки от народа! Вы только еще более глубокую копаете яму. Народ – не Тимошка, видит немножко! Я считаю эту историю недостойной, там были более талантливые ребята", – подчеркнул Солнцев.
Скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой разгорелся после того, как девочка с большим отрывом выиграла в финале шоу "Голос. Дети". Дочь Алсу получила 92% телефонных голосов и 53% СМС-голосов. В целом ее поддержали 59% голосовавших, что в разы превышает результаты ее соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Первый канал отреагировал на скандал, отметив, что будет проведена проверка.
Позже Алла Пугачева и Светлана Лобода лично встретились с детьми, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети". А Первый канал пообещал, что результат независимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчета. Его опубликуют в открытом доступе.
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