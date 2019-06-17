"Жадный старичок": Солнцев раскрыл грязную ложь Алибасова
Солнцев отметил, что поначалу верил, что с Бари Алибасовым произошел страшный случай – отравление средством для чистки труб. По словам шоумена, он беспокоился и переживал.
"Мне было не по себе от того, что известный продюсер вот так вот... А потом я перестал ему верить", – заявил Солнцев о продюсере на своем YouTube-канале. При этом он добавил, что вовсе не говорит о том, что Бари Алибасов и его окружение – "какое-то сборище негодяев".
По мнению экс-участника телестройки, у него была четкая цель. "Знаете, что говорит о том, что 70% о нем – брехня? Это отсутствие в информационном поле его жены. Почему она ничего не сказала? Потому что она не хочет в этом дерьме участвовать, в этом PR-дерьме", – резко высказался Рустам Солнцев.
Второй аргумент в пользу того, что Бари Алибасов, по мнению шоумена, грязно лжет – это сумма гарантированного платежа за поимку кота создателя группы "На-На", который якобы пропал, а позже нашелся. Сумма составляла 800 тысяч рублей.
"Тогда я понял, что все это вранье. Это развод на мякине", – сделал вывод Солнцев. В доказательство он привел в пример свою историю профессиональных отношений с Бари Алибасовым. По словам шоумена, он написал о группе "На-На" статью, но не получил от продюсера ни копейки за свой труд. К слову, свою работу Рустам Солнцев оценил в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Исходя из этого шоумен заявил, что за поимку кота продюсер не мог пообещать 800 тысяч рублей.
"Тогда я просто понял, что он обычный жадный старичок, у которого просто, может быть, нет лишних денег. Все это делается ради юбилейного концерта группы "На-На", – заключил Солнцев.
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