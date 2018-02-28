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Общество

Казахстан хочет наказать сбежавшего во Францию олигарха

Мухтар Аблязов. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
Астана рассчитывает, что французский суд разберется в деле и справедливо накажет Мухтара Аблязова. В Казахстане его обвиняют в хищении 7,5 миллиарда долларов из "Банка Туран Алем". В Парижском суде уже находится исковое заявление властей республики против беглого олигарха, бывшего ранее министром энергетики страны и банкиром.
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Казахстанские юристы считают, что французские законы позволяют инициировать уголовный процесс против иностранца за преступления, совершенные вне территории страны, и требуют, чтобы Аблязов был осужден. Вместе с исковым заявлением в столичный суд Франции направлены материалы, которые, по мнению казахстанской стороны, доказывают преступную деятельность беглого олигарха по выводу средств из банка "БТА" с 2005 по 2009 годы.

Возглавляя это банк, уверены в Астане, бывший министр создал финансовую схему, по которой в течение четырех лет выдавались фиктивные кредиты компаниям, контролируемым им самим и доверенными лицами. Эти деньги, по данным следствия, выводились за границу, на них приобреталась недвижимость и коммерческие предприятия. Сей факт, отмечают казахстанские власти, признан английским судом: в 2014 году он обязал Аблязова возместить банку "БТА" более четырех миллиардов долларов. В июне 2017 года бывший министр был заочно приговорен за эти же преступления в Казахстане к 20 годам тюремного заключения.

Мухтар Аблязов занимался бизнесом с 1990 года. Он был основателем и президентом холдинговой компании "Астана холдинг", а затем президентом системного оператора единой электроэнергетической компании Казахстана "KEGOK". В 1998-1999 годах занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли. С этой должности Аблязов был вынужден уйти в отставку из-за возбуждения уголовного дела о крупных хищениях в энергосистеме страны. В мае 2002 года суд приговорил его к шести годам исправительной колонии. Однако через год Нурсултан Назарбаев помиловал Аблязова своим указом.

Двумя годами позже во время охоты при странных обстоятельствах погиб Ержан Татишев, председатель правления банка "БТА", который затем возглавил Мухтар Аблязов. После выявления нарушений в работе финансово-кредитной организации в 2009 году, он покинул страну, эмигрировав сначала в Англию, а затем во Францию. В 2013 год его арестовали по запросу России и до 2016 года содержали под стражей в связи с рассмотрением дела об экстрадиции.

В 2017 году юристы олигарха подали судебный иск к властям Франции с требованием компенсации за незаконное, как считает Аблязов, содержание его под стражей. Еще один иск был подан против судей, принимавших решение об экстрадиции. Кроме того, по требованию экс-министра было инициировано уголовное разбирательство по этому вопросу, которое, впрочем, ни к чему не привело.

Борьба между казахстанскими властями и беглым олигархом продолжается на всех фронтах, в том числе судебном, и в ней все время появляются новые повороты. Как показал российский опыт юридического преследования скрывающихся от закона олигархов, западная юриспруденция весьма прожорлива и имеет великое множество лазеек, позволяющих затянуть процесс надолго.

С момента бегства Аблязова его экстрадиции добиваются не только в Казахстане, но и в России, и на Украине. Вопросы к нему имеет также британское правосудие. Французские власти ранее отказали в выдаче обвиняемого из-за отсутствия соответствующего договора между Казахстаном и Французской республикой. Аблязов должен был быть выдан России, но в 2015 году Государственный совет Франции отменил судебное решение об экстрадиции, сочтя преследование олигарха "политически мотивированным". В эмиграции Мухтар Аблязов позиционирует себя в качестве политического противника Нурсултана Назарбаева.

28 февраля 2018, 07:00

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