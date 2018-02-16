На чем зарабатывают знаменитости

Ни для кого не секрет, что знаменитостей всегда охотно соглашаются на участие в рекламных кампаниях. Ведь помимо того, что они оказываются в центре внимания, так это еще и неплохая возможность заработать.



Одними из наиболее желанных героев рекламных роликов все чаще становятся артисты Black Star. Редакция Dni.ru изучила наиболее яркие и запоминающиеся рекламные кампании с участием артистов.

Мот

Совсем недавно в семье Мота произошло радостное событие: его жена Мария подарила ему первенца. Эта новость обрадовала многотысячных фанатов рэпера, а пост о рождении малыша собрал миллион лайков на странице. Но Мот не только примерный семьянин, но и задорный весельчак: каждое лето рэпер выпускает песни, которые традиционно становятся гимнами этого жаркого и яркого времени года. Последний из них – YellowSong, которую Мот записал совместно с брендом чипсов Lay’s. Этот горячий хит пришелся по вкусу и фанатами рэпера, и любителям соленых снеков.

Клава Кока

Клава – самая молодая участница лейбла Black Star. Ее творчество находится на стыке поп-поп музыки и видеоблогинга. Компания Сoca-Cola выпустила серию роликов с участием популярных блогеров, в том числе с Клавой Кокой.

L’one

Недавно у L’One завершился тур по США: и это настоящий успех, ведь далеко не все отечественные артисты становятся популярны за рубежом. Чтобы помочь своим молодым коллегам ребятам, рэпер запустил творческий конкурс совместно с брендом жевательной резинки Five. Самые яркие участники смогут получить заветный приз – участие в съемках клипа популярного рэпера.

Тимати

Тимати успевает не только развивать свой лейбл: открывать бургерные, тату-салоны и магазины одежды, но и сниматься в рекламных роликах. Один из них – реклама спрея от боли в горле. Ролик вызвал много шума и стал по-настоящему вирусным. Несмотря на то, что Тимати уже не поет с экранов ТВ о боли в горле, эту кампанию по-прежнему ассоциируют именно с ним. А сам рэпер выпустил полную версию трека, который также не остался без внимания зрителей.

Егор Крид

Егор Крид – настоящий кумир девочек. Специально для Сбербанка Егор записал песню и снял клип, в котором могли поучаствовать все желающие. Видео получилось дерзким и ярким.