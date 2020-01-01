Отчет Путина перед Госдумой

Премьер опроверг заявления представителей КПРФ о развитом животноводстве в СССР
Избранный президент назвал основные задачи государства на ближайшие годы
Россия смогла преодолеть последствия экономического кризиса быстрее других стран, отметил премьер
В России за последние годы значительно увеличилась рождаемость, отметил премьер
Премьер выступит перед депутатами с отчетом о деятельности за четыре года
Путин считает, что забота власти о народе спасет общество от потрясений
Правительство внимательно следит за процессом присоединения России к ВТО, отстаивая национальные интересы
Премьер-министр указал, на какие основные цели пойдут государственные деньги
Премьер Владимир Путин призвал россиян к регулярным занятиям спортом
Правительство будет добиваться снижения ставок по кредитам до уровня 5% – 6%