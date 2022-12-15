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Театр
Сказки от Камбуровой, ностальгия от Стоцкой и женская сущность от жены Хабенского: главные премьеры зимы

Сказки от Камбуровой, ностальгия от Стоцкой и женская сущность от жены Хабенского: главные премьеры зимы

"Всем сестрам по серьгам" – этой пословицей можно описать спектакли, которые будут идти в январе. Современный взгляд на классику, адаптированные для взрослых детские сказки, возможность совместить поход в театр с экскурсией по уникальному особняку – только успевай выбирать!
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"Нянины сказки"

Режиссер Гульназ Балпеисова

Зима – время, когда особенно остро ждешь чуда, мечтаешь о тепле и веришь в сказку. А если эту сказку тебе рассказывает лично Елена Камбурова, то гарантированно будут и чудо, и тепло. Спектакль "Нянины сказки" хотя и строится на известных всем с детства историях от Пушкина и Андерсона, но имеет возрастной ценз "16+". Видимо, чтобы дети не видели, как серьезные взрослые дяди и тети сидят, раскрыв рот от удивления. Ведь на сцене на протяжении почти трех часов происходит невероятная феерия, карнавал, праздник, от которых дух захватывает. Живой оркестр, красивые голоса, причудливые костюмы, стихи Пушкина, превращенные то в рэп, то в соул. Кажется, ты крутишь, как в детстве, калейдоскоп, и то и дело меняется причудливая картинка. А заодно и детские сказки обретают вдруг какие-то новые смыслы и подтексты. Да и красиво это, в конце концов! Золотая рыбка предстает в образе богатой гламурной дивы в ярком пальто и дорогих очках, а Царевна-лебедь здесь – модная современная художница в балетной пачке и кожанке. И это все – одна актриса. Здесь вообще у каждого по несколько ролей – Царь Салтан становится Медведем, а Повариха – Гадким утенком. Сказки перетекают одна в другую, водит же по ним зрителя Елена Камбурова. Она – Няня, историй которой в детстве ждал маленький Саша Пушкин, а теперь изумляемся и мы. В конце спектакля 82-летняя актриса даже будет танцевать наряду с молодыми коллегами. И это – отельное шоу!

Где: Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой

Когда: 15 и 22 января

Фото: пресс-служба

"Не бойся, я с тобой"

Режиссер-постановщик Михаил Миронов

Мюзикл "Шахматы", который шел на протяжении двух лет и являлся западной адаптаций, сменил отечественный продукт – "Не бойся, я с тобой". Хотя эти спектакли при желании можно рассматривать как дилогию о времени и нравах. Эпоха 70-х, о которой шла речь в "Шахматах", сменилась 80-ми. И если в "Шахматах" конфликт строился на противостоянии двух политических систем, то герои "Не бойся, я с тобой" живут в одной стране, в одном городе, но словно бы в разных мирах. Ленинградский фарцовщик здесь противостоит специалисту по Древней Греции, а партийный бонза – отчисленному из университета студенту. И все это – на фоне красот Северной столицы и под хиты группы "Секрет", которая в наступающем году отмечает 40-летие. Оказывается, при помощи всеми любимых шлягеров "Привет", "Именины у Кристины", "Моя любовь на пятом этаже" можно рассказать захватывающую историю о том, как важно идти к своей мечте, не сдаваться, верить, что любое море по колено, самые сложные задачи выполнимы, а тяжелые дни конечны. Согласитесь, в наше сложное время это уже немало. А если про это рассказывают такие звезды мюзиклов, как Юлия Ива и Анастасия Стоцкая, то веришь в мечту сильнее.

Где: Московский Дворец Молодежи

Когда: со 2 по 8 января дважды в день ежедневно, далее – по расписанию на сайте.

Фото: пресс-служба

"Полярная болезнь"

Режиссер Марина Брусникина

Марина Брусникина – специалист по женским судьбам. Она всегда очень чувственно умеет показать все самое сокровенное и все самое темное. В этот раз ее героини – продавщицы, которые едут на автобусе продавать ширпотреб в глухие полярные города и поселки. Просто там, по их мнению, живут богатые люди, поэтому и навар за дамское белье, детскую одежду и посуду можно сделать в пятикратном размере. Под это дело даже не грех и квартиру продать. Но товар сгорит, деньги отнимут, а у автобуса в 50-градусный мороз сломается двигатель... У каждой из этих несчастных женщин, своя драма и боль – эту бьет муж, ту изнасиловали в подворотне. Но у каждой есть мечта. И белые свадебные платья, в которых героини проводят едва ли не половину спектакля – лучший символ этой самой мечты. А едят «невесты» самый дешевую лапшу быстрого приготовления, исполняя при этом хором душещипательную песню Татьяны Булановой. На этих контрастах и строит Брусникина спектакль, пытаясь постичь глубины и тайны женской души. В одной из ролей занята Ольга Литвинова, супруга нынешнего худрука театра Константина Хабенского. Играет здесь и дочь Сергея Юрского – Дарья Юрская.

Где: МХТ им. Чехова (Малая сцена).

Когда: 28 января

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Истории"

Режиссер Егор Перегудов

У каждого актера есть мечта сыграть какую-то роль. Егор Перегудов, став худруком Маяковки, поговорил с каждым в труппе и выяснил, кто чем грезит. Что-то принял, с чем-то поспорил, что-то предложил сам. И в итоге появился спектакль-альманах «Истории», выпущенный к 100-летию знаменитого театра. Это своеобразная нить, которая связала прошлое, настоящее и будущее знаменитого коллектива. Кажется, столько звезд на сцене сразу больше не занято ни в одной постановке здесь – Игорь Костолевский, Анна Ардова, Ольга Прокофьева... У каждого – маленький бенефис. Не забыты, впрочем, и те, кто когда-то служил на этой сцене, а теперь остался только в виде портрета в фойе. Например, на сцене появятся проекция и голос Александр Лазарева. Когда-то на спектакль "Крик лангусты" с его участием мечтала попасть вся Москва. И фрагмент из него в "Историях" играет, как и тогда, Светлана Немоляева. Получилось очень трогательно. Вообще же зрителей ждет здесь целая гамма чувств – веселье, удивление, восхищение. Ведь когда ставят Чехова, Шукшина или Бунина, иначе невозможно.

Где: Театр им. Вл. Маяковского

Когда: 15 и 29 января

"Лабардан-с"

Режиссер Сергей Женовач

Действие знакомого всем со школы гоголевского "Ревизора" режиссер переносит в… сауну. Большой бассейн, мраморные лежаки, море воды, клубы пара – в такой обстановке оказываются Городничий, попечитель богоугодных заведений Земляника, судья Тяпкин-Ляпкин, Почтмейстер и другие герои. Из одежды на них – только мокрые полотенца на бедрах. Зато все – с огромными золотыми крестами. "Слуги народа" оказываются людьми набожными, но при этом дающими и берущими взятки, крадущими государственные деньги жуликами похлеще Хлестакова. Пьеса Грибоедова выглядит очень современной, хлесткой, зубодробительной. Кстати, в ее постановке участвует не только почти вся труппа театра, но два десятка специально приглашенных моделей, которые тут являют себя во всей красе. Под музыку Верди, Бизе, Генделя и Оффенбаха это являет невероятное по красоте зрелище. В ролях: Сергей Аброскин, Александр Антипенко, Ольга Балацкая, Виктория Воробьева и другие.

Где: Студия театрального искусства

Когда: 7, 8, 19, 20 января

Фото: Александр Иванишин // пресс-служба

"Багровый остров"

Режиссер Евгений Писарев

В 1928 году на сцене Камерного театра впервые был сыгран спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Багровый остров». Через полгода постановку запретят, хотя за это время ее успели показать 60 раз. Спустя почти 100 лет спектакль вернулся на эту, теперь уже носящую имя Александра Пушкина, сцену. Он обрел новые смыслы, но по-прежнему насыщен пародиями, буффонадой, озорством. Оказаться по ту сторону рампы, увидеть, как рождается спектакль, узнать, какими бывают отношения у актеров за кулисами, поразиться нелепости цензуры – все это чрезвычайно привлекательно. В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Никита Пирожков и другие.

Где: Московский драматический театр им. А. Пушкина

Когда: 12 и 22 января

Фото: Геворг Арутюнян // пресс-служба

"Лубянский гример"

Режиссер: Эдуард Бояков

Усадьба Салтыковы-Чертковых на Мясницкой считается одной из жемчужин московской архитектуры. Она не пострадала в пожаре 1812 года и сохранила интерьеры практически в неизменном виде. От одних только дубовых потолков, лепнины и причудливых зеркал тут дух захватывает! Здесь в разное время бывали Пушкин, Толстой, Циолковский, а теперь и у вас есть возможность увидеть все это великолепие. Причем не просто на экскурсии, а во время иммерсивного спектакля открывшегося тут Нового театра. Приготовьтесь к двухчасовому путешествию по старинному особняку. В каждом его зале вас ждет захватывающая история. История русского профессионального театра, история большой любви, история талантливого художника, история России через призму традиций и характеров. А во второй части спектакля вы окажетесь в роскошном театральном зале, где станете гостями представления у графа, устроенного им для самого императора. Получилось очень атмосферно – от языка, на котором говорят актера, до оформления программок и афиш в дореволюционной стилистке и орфографии. Помните: чтобы узнать всю историю "Лубянского гримера", посетить его надо несколько раз – у каждой группы из 50 человек свой маршрут и свои герои. В некоторых составах заняты Евдокия Германова и Леонид Якубович.

Где: Новый театр

Когда: ежедневно

Фото: пресс-служба

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 15:30 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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