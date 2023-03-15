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"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство

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Премьера, о которой будут говорить

В 1922 году руководителем Театра революции был назначен Всеволод Мейерхольд, которого считают новатором и реформатором театрального искусства. Не все принимали его эстетику, но было ясно: он привнес на сцену нечто новое, чего прежде не существовало.

И как же здорово, что спустя сто лет театр, который стал потом носить имя революционного поэта Владимира Маяковского, снова находится в авангарде – удивляет, поражает, восхищает. Премьера спектакля Филиппа Гуревича "Войцек" – лучшее тому подтверждение.

Молодой режиссер словно бы стал той свежей кровью, в которой нуждается любой классический академический театр. Тем более сегодня, когда "Маяковка" сменила художественного руководителя и ищет, куда двигаться. А "Войцек" прозвучал так мощно, так стильно, так смело, что стало понятно: это хороший современный европейский театр. Сравнить эту премьеру можно разве что с тем, что шло прежде на сцене почившего в бозе "Гоголь-центра", где Гуревич, кстати, тоже ставил.

Сейчас он взял неоконченную пьесу немецкого драматурга, поэта, философа и анатома XIX века Георга Бюхнера, основанную на документальной истории цирюльника из Лейпцига по фамилии Войцек, который из ревности убил свою жену и был приговорен к смертной казни через обезглавливание в 1824 году.

Фото: пресс-служба / Cергей Петров

В спектакле Гуревича зрители находятся внутри игрового пространства и словно бы оказываются участниками суда над Войцеком. А сцена, по которой он бежит, кажется то холмистой местностью, то кладбищем с могилами, то Голгофой. И кровящий лик Богородицы, который проявится через черноту внезапно обрушившегося (как жизнь!) задника – сильное художественное решение.

Фото: пресс-служба / Cергей Петров

Художники-постановщики Анна Агафонова и Антон Трошин сделали спектакль монохромным, лаконичным, аскетичным. Черный задник, черный стол, черное кресло, и в этой черноте (темноте!) в конце спектакля и исчезнет Войцек – его тоже закрасят красой, как и не было.

Фото: пресс-служба / Cергей Петров

А в начале сам Войцек (Илья Никулин) закрашивает надпись Sein Kreuz Tragen ("Нести свой крест"). Именно про эту тяжелую ношу маленького человека и поставил спектакль Филипп Гуревич. "Войцек поставлен в безвыходное положение. Трагедия его в том, что рядом не оказалось ни одного человека, кто взял бы его за руку и сказал: пожалуйста, перестань. Спасение, поддержка, Бог — в тебе самом, в друге, в семье, в деле, которому предан", – говорит режиссер. Интересно, что сам он имеет и актерское образование, что помогает ему добиться идеальной актерской ансамблевости. Чего только стоит Юлия Марычева, у которой здесь пять ролей!

Фото: пресс-служба / Cергей Петров

Но в спектакле Филипп Гуревич отвечает и за музыкальное оформление – тут звучат и зонги, и электронная версия "Симфонии №7" Дмитрия Шостаковича, и неожиданная аранжировка Last Christmas британского поп-дуэта Wham!

Словом, получился серьезный, глубокий, тонкий спектакль для умного зрителя.

"Все продлится недолго – примерно полтора часа" – обещает голос из динамиков в начале. И это не только про продолжительность постановки. Это и про короткую жизнь Войцека. И про раннюю – в 23 года – смерть от тифа автора пьесы. И в общем-то про всех нас.

15 марта 2023, 13:40
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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