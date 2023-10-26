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"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов

"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов
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Цыганенок постучался в дверь со словами: "Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде". Примерно как в этом старом анекдоте случилось и с героиней спектакля "Наташа" Светланы Земляковой, премьера которого состоялась в Театре Наций.

Ох, уж эти коренные москвичи, живущие на Тверской! Получили они свои огромные квартиры от служивших в органах дедов, привыкли к персональным водителям, но к простой жизни с их МФЦ, налоговой и полицией в большинстве своем оказались совершенно не приспособлены.

Вот и находятся ушлые провинциалки, которые берут в оборот таких жителей центра столицы. Из рядовых сиделок, носящих судна за больными, становятся они вдруг обладателями престижных "квадратов". Сколько таких случаев из жизни знаменитых актеров можно вспомнить!

Наташа (Алена Разживина) в квартиру Кирилловых попала случайно. Когда-то она ухаживала за больным хозяином дома, потом вышла замуж и уехала в Германию, а после смерти супруга там осталась без кола и двора, вернулась на родину и поселилась на вокзале. Где ее и встретила Маша (Илона Гайшун) – дочь покойного Кириллова. И всего-то нужна бедной Наташе с подбитым глазом, что оставить где-то вещи. "Паспорт потеряла, я у вас просто вещи оставлю, пока мне справку сделают, а сама работу и жилье буду искать. Я не хочу вас напрягать", – говорит эта воспитанница детдома.

Ну что ты, Наташа, какое стеснение, у нас есть бельевая комната, там можешь остаться.

Пройдет совсем немного времени, и вот уже эти совершенно неприспособленные люди во главе с хозяйкой квартиры Ольгой Сергеевной (Наталья Павленкова) доверят Наташе документы для оформления квартиры и дачи, которые не успели в свое время принять в наследство. Доверят гасить и эпилептические припадки у алкоголика-сына (Станислав Беляев). "Они как дети, ничего не понимают в жизни, вожусь с ними", – скажет Наташа. И все поймет про этих недальновидных и не знающих настоящей жизни людей. Зато она прошла и Крым, и Рым, и медные трубы в итоге.

Получит в квартире на Тверской прописку, выйдет замуж за наследника элитной жилплощади и станет леди в туфельках на каблуках и с укладкой. Эдакая Золушка наших дней. От простушки из детдома, которая не смывала за собой в уборной, не убирала волосы из ванны и не знала, куда класть нож с вилкой при сервировке стола, не останется и следа.

О такой причудливой и быстрой человеческой эволюции и идет речь в спектакле по пьесе Марины Крапивиной. В нем можно найти отсылку к "Трем сестрам" – этой раздраженной реакции Чехова на людей, которые отчаянно верят, как что-то туманное волшебным образом может изменить их жизнь.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Чеховская Наташа Прозорова из "Трех сестер", кстати, похожа на Наташу из пьесы Марины Крапивной – тоже провинциалка, которая жалко одевается, кажется робкой и несмелой. Когда Прозорова слышит насмешки в свой адрес, то покидает гостиную со словами "Я так не привыкла бывать в обществе!.." А потом Наташа выходит замуж и быстро прибирает к рукам хозяйство. И вот уже не просит о чем-то домочадцев, а приказывает им и даже делает замечания. Почувствовав власть и достаток, она показывает истинное лицо.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Неслучайно перед входом в зрительный зал Театра Наций к премьере "Наташи" появилась экспозиция, где книги залиты бетоном и превращены в колонны и сидения. Мол, на классиков опирались драматург и режиссер, в них находили поддержку и их брали за основу. Стопки книг высятся и на авансцене – мол, классики списаны в утиль пришло время новых героев. Хотя, как известно, "дома новы, но предрассудки стары".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А на сцене художница Екатерина Злая создает функциональную декорацию. И зрители, благодаря проекции, оказываются то в одной квартире, то у соседей, то на балконе, откуда виден парад 9 мая, то на даче, в супермаркете. Стены начинают сдвигаться и сразу понятно, что в квартире, где поселилась Наташа, ее вдруг стало слишком много – она заполнила собой все пространство. И чтобы наверняка уже тут утвердиться, забеременеет.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Она не знала, что такое "Абулия" – синдром отсутствия воли, который в той или иной степени есть у каждого из членов семьи Кирилловых. Но на каким-то звериным чутьем поняла и это и подчинила себе каждого из них. Сделала она это, надо сказать, виртуозно. И всем, мечтающим закрепиться в Москве провинциалам с трудной судьбой, ее история – пособие по выживанию и руководство к действию.

26 октября 2023, 10:01
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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