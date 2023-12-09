Ешь, танцуй, веселись: самый вкусный мюзикл представили в Москве

К трем сотням театров, которые есть в Москве, добавился еще один. Недалеко от Белорусского вокзала распахнул двери выполненный в стилистике ар-деко "Одеон", который наверняка станет новым модным центром притяжения. Корреспондент "Дни.ру" побывал на первой премьере.

Это место повидало многое. В 1940-м году тут появился дом культуры "Красная звезда" машиностроительного завода № 43 ("Коммунар"). В 1991-м, когда красная звезда перестала светить над страной, в здании открылось одно из крупнейших в Москве казино "Голден Палас", чей ежедневный оборот превышал 1 млн. долларов. В ночном клубе при казино в разные годы выступали звезды мировой величины – Мирей Матье, Nazareth. Когда в 2009-м рулетку и покер в Москве запретили, культовое место превратилось в банкетный комплекс.

У входа в бывшее игорное заведение до сих пор сохранился переходный мост, построенный в 90-е. Сегодня его украшает надпись "Москва слезам не верит". Так называется мюзикл, который тут будет идти еженедельно со среды по воскресенье. И не просто мюзикл, а гастрономический, точно соответствующий знаменитому выражению про "хлеба и зрелищ" из 10-й сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений народа. Сегодня, впрочем, они не сильно изменились.

Москва умеет хорошо погулять и любит вкусно поесть. И "Москва слезам не верит" – отличная возможность в этом лишний раз убедиться. На сцене звучат только хиты – от Пугачевой до Мадонны, от "Парка Горького", "Ласкового мая" и "Миража" до "Аббы", от "Дивы" и "Снега" Филиппа Киркорова до суперхита 1996 года Macarena испанского дуэта Los del Río. Причем "Макарену" танцуют всем залом, но в этом есть и практический смысл – немного растрясти обильную закуску перед подачей вкусного горячего.

За высокую кухню тут отвечает холдинг ресторатора Антона Пинского. И к билету на шоу полагается ужин из пяти блюд. Уже от одних названий бегут слюнки – "Крудо из атлантического тунца с соусом понзу", "Угольная рыба с соусом из березового сока". "Утиная грудка с бобами эдамаме", "Стейки из брокколи в перечном соусе", "Чиприани на бисквите с сиропом из кардамона", "Апельсиново-карамельный суп". Тут учитываются гастрономические пристрастия гостей – можно выбрать рыбное, мясное или вегетарианское меню.

На сытый желудок особенно приятно смотреть историю покорения Москвы парой провинциалов, которая разворачивается на сцене. К "оскароносному" фильму сюжет, правда, отношения не имеет. Скорее, – к пословице "Москва слезам не верит, ей дело подавай". Впрочем, сюжет тут скорее условный – чтобы связать в единую историю несколько десятков знаменитых музыкальных композиций. Такая же цель и у зажигательного конферанса, за который отвечает суперфиналист восьмого сезона шоу "Голос" Ив Набиев. Жаль, правда, что он сам здесь мало поет, поскольку делает это мастерски, тогда как как к вокалу остальных участников у профессиональных музыкантов будут замечания.

Впрочем, это не академический музыкальный театр, поэтому нельзя судить строго. Тем более, многие номера здесь пародийные, комические, в которых можно узнать многих Народных и Заслуженных артистов. Наполнен мюзикл и отсылками к популярным советским фильмам – тут много узнаваемых цитат, которые приятно угадывать в паузе между утиным паштетом и ростбифом. А звон посуды добавляет песням со сцены изюминки, ведь подача блюд – это отдельная часть шоу.

Словом, если вы хотите вкусно и интересно провести вечер, то вам сюда. И за хорошим настроением тоже сюда. Москва ведь слезам не верит.