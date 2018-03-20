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Среда 19 августа

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Теракт в Питере

Между станциям "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел мощный взрыв в поезде метро. Погибли 14 человек, 62 пассажира получили ранения.

Сама пригласила на именины: чиновник оправдался за поздравление выжившей в теракте петербурженки

Сама пригласила на именины: чиновник оправдался за поздравление выжившей в теракте петербурженки
Глава муниципального района Санкт-Петербурга Савелий Лебедев пояснил, почему поздравил выжившую при теракте Светлану Николайчук с именинами. По словам чиновника, накануне годовщины трагедии женщина позвала его на праздник. "У нее были именины 2 апреля, на которые она меня пригласила.

"Пришел к имениннице": чиновник нелепо поздравил выжившую в теракте петербурженку

"Пришел к имениннице": чиновник нелепо поздравил выжившую в теракте петербурженку
Санкт-Петербургский чиновник Савелий Лебедев странно поздравил женщину, выжившую в теракте 3 апреля 2017 года в метро. Он принес ей букет и назвал "именинницей". "Пришел поздравить именинницу", – заявил на камеру Лебедев, который занимает должность главы администрации муниципального округа Балканский.

Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"

Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"
Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя малоизвестная группировка "Батальон Имама Шамиля". Ее представитель заявил, что взрыв был произведен по приказу главы запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида". Террористы сообщили, что Акбаржон Джалилов провел "героическую операцию" в Санкт-Петербурге.

У террористов отзовут гражданство России

У террористов отзовут гражданство России
Взрыв в метро Санкт-Петербурга заставил вновь задуматься о мерах по противодействию терроризму. Одна из них – внесение изменений в законодательство с тем, чтобы потенциальные экстремисты заранее понимали, что им будет грозить в случае, если они попробуют ступить на опасный путь. В самое ближайшее время депутаты рассмотрят уже внесенные в Госдуму поправки, позволяющий оставлять причастных к терроризму без российского гражданства. Трагедия в подземке Северной столицы в очередной раз сплотила россиян и заставила задуматься о необходимости общими усилиями поставить заслон на пути террора.

Организатор теракта в Петербурге жил на Украине

Организатор теракта в Петербурге жил на Украине
Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов четыре года жил на Украине. Именно оттуда он вместе с братом приехал в Россию. Из Киргизии Аброр со страшим братом Акрамом уехали в 2009 году.

Организатор теракта в Петербурге сделал заявление

Организатор теракта в Петербурге сделал заявление
Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов выступил в суде с заявлением. Задержанный признал косвенное участие в преступлении и сообщил, что ему "дали команду". Подозреваемый Аброр Азимов отметил, что он не возражает против ареста, но подчеркнул, что он не признавал свою вину во взрыве.

Подробности задержания организатора теракта в Петербурге

Подробности задержания организатора теракта в Петербурге
Выяснились новые подробности задержания предполагаемого организатора теракта в петербургском метро. Жителя Подмосковья Аброра Азимова удалось вычислить по телефонным контактам смертника Акбаржона Джалилова. Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Подмосковья.

Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео

Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео
Сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга. Операция, которую сняли на видео, прошла в Одинцовском районе Московской области. Задержанным оказался 27-летний уроженец Центральной Азии Аброр Азимов.

Жуткие травмы раненых в теракте девушек

Жуткие травмы раненых в теракте девушек
В Сети появилась информация о тяжелых травмах, которые получили девушки, находившиеся в одном вагоне с террористом-смертником в метро Санкт-Петербурга. Одна из них до сих пор находится в медикаментозной коме. Выпускница Политехнического университета Эвелина Антонова во время взрыва стояла спиной к террористу, передает "Московский комсомолец".

Смертник Джалилов напился перед терактом

Смертник Джалилов напился перед терактом
Выяснились новые подробности теракта, который произошел 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Акбаржон Джалилов совершил самоподрыв, будучи пьяным. Эксперты обнаружили в моче смертника Акбаржона Джалилова около 0,1 промилле алкоголя, передает Life.

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