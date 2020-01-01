Теракт в Питере
По словам Лебедева, вторая его реплика на видео вырвана из контекста
Женщина очень удивилась
Представитель исламистской организации выступил с заявлением
Соответствующий законопроект разработан представителями всех думских фракций
Именно оттуда он вместе с братом приехал в Россию
Он сообщил, что ему "дали команду"
Аброра Азимова удалось вычислить по телефонным контактам смертника
Сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга
На помощь пострадавшим собрали более пяти миллионов рублей
В моче злоумышленника эксперты обнаружили алкоголь