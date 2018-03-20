Теракт в Питере

У террористов отзовут гражданство России

Взрыв в метро Санкт-Петербурга заставил вновь задуматься о мерах по противодействию терроризму. Одна из них – внесение изменений в законодательство с тем, чтобы потенциальные экстремисты заранее понимали, что им будет грозить в случае, если они попробуют ступить на опасный путь. В самое ближайшее время депутаты рассмотрят уже внесенные в Госдуму поправки, позволяющий оставлять причастных к терроризму без российского гражданства. Трагедия в подземке Северной столицы в очередной раз сплотила россиян и заставила задуматься о необходимости общими усилиями поставить заслон на пути террора.