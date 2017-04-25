Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"

Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя малоизвестная группировка "Батальон Имама Шамиля". Ее представитель заявил, что взрыв был произведен по приказу главы "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.).

Террористы сообщили, что "рыцарь ислама" Акбаржон Джалилов провел "героическую операцию" в Санкт-Петербурге. При этом они отметили, что смертник выполнял приказы главы "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири, передает Reuters.

По словам представителя террористической группировки, взрыв был приурочен к приезду в Санкт-Петербург президента Владимира Путина. Он отметил, что теракт стал ответом на вторжение российских войск в Сирию и Ливию.

Также радикалы заявили, что они организуют еще несколько террористических актов. "Эта операция – только начало. То, что грядет, заставит вас пожалеть о ваших действиях", – сказал представитель организации.

Добавим, что первоисточником обращения террористов стало мавританское информагентство ANI. Как правило, экстремисты используют это издание для трансляции своих сообщений в остальном мире.

Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате трагедии погибли 16 человек, пострадали более 60. Позже сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора теракта, который признал свое косвенное участие в происшествии.

