Жуткие травмы раненых в теракте девушек

В Сети появилась информация о тяжелых травмах, которые получили девушки, находившиеся в одном вагоне с террористом-смертником в метро Санкт-Петербурга. Одна из них до сих пор находится в медикаментозной коме.

Выпускница Политехнического университета Эвелина Антонова во время взрыва стояла спиной к террористу, передает "Московский комсомолец". В результате происшествия она получила осколочные ранения черепа и мягких тканей, ей оторвало нос и обожгло глаза. К счастью, зрение девушки не пострадало. Родственники опознали ее в Институте скорой помощи по маникюру, так как ее лицо было покрыто повязкой.

Девушку вынес из взорванного состава поезда пассажир соседнего вагона Геннадий. Прибывшим на место происшествия медикам она назвала мобильный номер своей сестры. "Только не бросайте меня!" – попросила Эвелина.

Бывшие одноклассники потерпевшей организовали в интернете сбор средств на будущие пластические операции для девушки, в том числе и косметического характера. Всего за несколько дней им удалось собрать около трех миллионов рублей. Более того, пластический хирург Денис Агапов согласился безвозмездно прооперировать Эвелину Антонову. "Я готов бесплатно провести и саму операцию, и договориться со стационаром о размещении пациентки, а также на себя возьму траты на медикаменты", – отметил он.

Так страшно и больно видеть слово "теракт" рядом с Санкт-Петербург. �� — Alex (@JustDoItForAll) 4 апреля 2017 г.

Еще меньше повезло другой жертве теракта – 18-­летней студентке РГУП Анне Селезневой. Медики диагностировали у нее открытую черепно­-мозговую травму и отеки, они также обнаружили у нее осколочные ранения на руках и ногах. Уже неделю девушка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в состоянии медикаментозной комы. Ее друзья также за несколько дней собрали около двух миллионов рублей.

"Я верю, что мы вместе справимся с этой бедой и моя доченька вернется к полноценной жизни. Низкий поклон всем и материнская благодарность", – написала мама Анны Селезневой на ее странице в социальной сети "ВКонтакте". "Я знаю, что Анечка также чувствовала ваши молитвы о ней и участие. Я уверена, что именно помощь, поддержка и молитвы всех небезразличных к судьбе Анечки людей дали ей силы вернуться к жизни", – отметила она.

Жительница Мурманска Марина Кочунова, также находившаяся в одном вагоне с террористом, за неделю госпитализации вышла из состояния медикаментозного сна. "Отключили искусственное дыхание, она нас узнала и кивала на наши вопросы, обещала, что будет держаться. Она огромная молодец!" – сообщил ее муж Роман Кочунов.

Женщина поступила в больницу с черепно­-мозговой травмой, открытым переломом голени, неполным отрывом трех пальцев стопы, а также сквозным ранением предплечья и грудной клетки. Медики отметили, что ей предстоит "опасный период до месяца".

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в церквях Египта. А за взрыв в метро Петербурга - не взяло. И вроде никто другой не взял. Почему? — Владислав Наганов (@naganoff_ru) 10 апреля 2017 г.

Дочь кукольницы Алена Медянцева также пришла в сознание. Основной удар от взрыва приняла на себя заслонившая ее мать, поэтому девушка сумела пережить трагедию. "Осколки вынули, прооперировали, уши лечат, пока еще слышу слабо. Но все это обязательно заживет со временем. Кроме сердца... В том вагоне во мне выключился какой-­то тумблер. Вытрясли душу... Берегите себя", – написала девушка в социальной сети.

Напомним, что в результате теракта пострадало множество студентов. Во время взрыва были ранены 13 учащихся института путей сообщения, девять из них находятся в больницах города, а одна студентка погибла на месте взрыва.