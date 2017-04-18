Организатор теракта в Петербурге жил на Украине

Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов четыре года жил на Украине. Именно оттуда он вместе с братом приехал в Россию.

Из Киргизии Аброр со страшим братом Акрамом уехали в 2009 году. Пожив на Украине, они решили сменить страну, и в конце 2013 года переехали в Россию. Обосновались братья неподалеку от столицы, передает 24.kg.

"Аброр и Акрам работали в Подмосковье, в суши-баре. Жили на съемной квартире. А их жены – в Кыргызстане со свекровью", – рассказали родственники предполагаемого террориста.

Семья Аброра не верит, что он может быть причастен к взрыву в метро Санкт-Петербурга. Родственники Азимова уверяют, что его подставили. По их словам, Аброр и Акрам никогда не были религиозными фанатиками и даже не ходили в мечеть.

Примечательно, что у Аброра есть жена и дочь. Брак он оформил в 2014 году, но супруга Азимова вместе с ребенком живут в Киргизии. У его дочери врожденное заболевание, девочка нуждается в лечении. Родственники отметили, что медицинскую помощь ребенок получает на родине Аброра, в Джалал-Абаде.

Там же живет и его мать. Родители предполагаемого террориста развелись еще 20 лет назад. Отец проживает в России и с семьей, оставшейся в Киргизии, не общается.

Напомним, сотрудники спецслужб обнаружили Аброра Азимова в Одинцовском районе Подмосковья. Он был задержан в ходе спецоперайии. После теракта Аброр Азимов находился в бегах – в съемной квартире он не появлялся, а 17 апреля купил несколько новых мобильных телефонов и сим-карты. При задержании сотрудники спецслужб обнаружили у предполагаемого террориста заряженный пистолет Макарова.

По предварительным данным ФСБ, Азимов является одним из организаторов взрыва в подземке Санкт-Петербурга. Роль Аброра в преступлении уточняется, подчеркнули в Следственном комитете России. Однако известно, что перед тем как привести бомбу в действие, смертник Акбаржон Джалилов позвонил именно Азимову.