Сама пригласила на именины: чиновник оправдался за поздравление выжившей в теракте петербурженки

Глава муниципального района Санкт-Петербурга Савелий Лебедев пояснил, почему поздравил выжившую при теракте Светлану Николайчук с именинами. По словам чиновника, накануне годовщины трагедии женщина позвала его на праздник.

"У нее были именины 2 апреля, на которые она меня пригласила. Приехал я на именины как раз-таки и поздравить", – оправдался глава района. По словам Лебедева, вторая его реплика на видео вырвана из контекста – обсуждали блокадников, передает РЕН ТВ.

Чиновник утверждает, что встреча состоялась 2 апреля (а трагедия произошла 3 апреля 2017 года), поэтому речь шла по большей части об именинах. "А то, что журналисты разговаривали именно на эту тему, я, честно говоря, не знал", – отметил глава района.

По его словам, Николайчук работает бухгалтером в общественной организации блокадников Ленинграда, поэтому в разговоре на эту тему он упомянул своих родственников. "Я знаю, что у меня бабушка и дедушка – узники концлагеря. Они были во время войны в концлагере где-то. Никогда не называлось, где это происходило. Было известно, что они сдавали кровь для немцев. Это все, что было известно", – цитирует Лебедева Ura.ru.

Как писали Dni.Ru, петербургский чиновник странно поздравил женщину, выжившую в теракте. Савелий Лебедев принес ей букет и назвал именинницей.

Напомним, что теракт в метро Северной столицы произошел 3 апреля 2017 года. В перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" смертник привел в действие бомбу. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали более 60.

