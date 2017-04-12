Смертник Джалилов напился перед терактом
Эксперты обнаружили в моче смертника Акбаржона Джалилова около 0,1 промилле алкоголя, передает Life.ru. В момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии легкого опьянения.
По словам специалистов, это количество спиртного не влияло на сознание злоумышленника, но притупляло чувство страха. Вскоре будут известны результаты экспертизы на наличие в его крови лекарственных препаратов и запрещенных веществ.
Между тем число жертв теракта выросло до 15. В реанимации скончался 40-летний Сергей Постнов, получивший при взрыве тяжелые осколочные ранения и переломы конечностей. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь.
На стационарном лечении остаются 36 пострадавших. Психолого-психиатрическую помощь оказывают 53 родственникам погибших.
Напомним, что взрыв прогремел 3 апреля в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро. Предположительно, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Теракт унес 15 жизней, более 100 пассажиров получили травмы.
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