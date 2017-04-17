Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео

Сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга. Операция, которую сняли на видео, прошла в Одинцовском районе Московской области.

Задержанным оказался 27-летний уроженец Центральной Азии Аброр Азимов. Во время операции у предполагаемого террориста изъяли боевой пистолет. "В настоящее время Аброр Азимов доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет, – цитирует "Газета.ру" Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Предполагается, что задержанный занимался подготовкой террориста-смертника, которым официально признан Акбаржон Джалилов. Как видно на кадрах с места операции, один из оперативников спросил у террориста, отдает ли он себе отчет о производимых в его отношении действиях. "Да", – ответил Азимов. Затем у него из заднего кармана изъяли пистолет, а из пакетов – два смартфона.

По данным "Фонтанки", Азимов родился в 1990 году в Киргизии, в городе Джалалабаде – втором по величине городе республики, расположенном в Ферганской долине, в 200-х километрах от Оша. До 2014 года он был гражданином Киргизии, но не позднее 2016 года получил гражданство России и зарегистрировался по месту жительства в городе Муроме Владимирской области.

Аброр часто бывал в Турции. Из последнего путешествия он вернулся в Россию через Южную Корею. Его маршрут был достаточно необычен – вылетев из Москвы в Стамбул, в столицу он вернулся через три дня через Сеул и Владивосток.

Напомним, что взрыв прогремел 3 апреля в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро. Бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Теракт унес 15 жизней, более 100 пассажиров получили травмы.

