"Пришел к имениннице": чиновник нелепо поздравил выжившую в теракте петербурженку

Санкт-Петербургский чиновник Савелий Лебедев странно поздравил женщину, выжившую в теракте 3 апреля 2017 года в метро. Он принес ей букет и назвал "именинницей".



"Пришел поздравить именинницу", – заявил на камеру Лебедев, который занимает должность главы администрации муниципального округа Балканский. Видеозапись опубликована в Telegram-канале 78.



"Это не именинница, это годовщина, в общем-то", - поправила Лебедева женщина. Событие, конечно, было очень печальное, добавила она.

Но останавливаться чиновник и не думал. В следующий момент он заявил, что не может остаться в стороне, поскольку у него "тоже бабушка и дедушка были в концлагере каком-то". Именно поэтому, добавил Лебедев, он "очень серьезно" к "этому ко всему" относится.





Напомним, теракт в Санкт-Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года. В перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" синей ветки подземки смертник привел в действие бомбу. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали более 60.

Ответственность за произошедшее взяли на себя члены одной из радикальных исламистских группировок. Боевики оказались связаны с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида".

Позже сотрудники ФСБ задержали организатора теракта. Был арестован и исполнитель. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.