Подробности задержания организатора теракта в Петербурге
Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Подмосковья. После теракта Азимов находился в бегах – в съемной квартире он не появлялся, от старых телефонов избавился, а 17 апреля приобрел пару новых мобильных и сим-карты.
Оперативники обнаружили и изъяли у предполагаемого террориста заряженный пистолет Макарова. На вопрос, догадывается ли он о причине задержания, Азимов ответил утвердительно, пишет "Коммерсантъ".
По предварительным данным ФСБ, он является одним из организаторов взрыва в подземке Санкт-Петербурга. Роль Азимова в преступлении уточняется, подчеркнули в Следственном комитете России.
Перед тем как привести бомбу в действие, Акбаржон Джалилов позвонил именно ему. Очевидно, смертник сообщил о готовности к самоподрыву. Азимов передал информацию соучастникам, в том числе Садыку Ортикову, который также был задержан.
Установлено, что Аброр Азимов родился в Ошской области Киргизии. В 2013 году отказался от гражданства этой страны и получил российское – так было проще организовать теракт, уверены спецслужбы.
Напомним, что сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга. Им оказался 27-летний уроженец Центральной Азии Аброр Азимов.
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