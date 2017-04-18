Организатор теракта в Петербурге сделал заявление

Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов выступил в суде с заявлением. Задержанный признал косвенное участие в преступлении и сообщил, что ему "дали команду".

Подозреваемый Аброр Азимов отметил, что он не возражает против ареста, но подчеркнул, что он не признавал свою вину во взрыве. "Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", – цитирует его РИА Новости.

Также задержанный предоставил суду информацию о себе. Аброр Азимов заявил, что он окончил только семь классов. "Женат, есть ребенок 2014 года рождения. Официально не трудоустроен", – продолжил подозреваемый.

Ранее адвокат Армен Задоян сообщил, что Аброр Азимов признал свою вину в теракте. При этом он не уточнил детали разговора с подсудимым. По версии следствия, подозреваемый "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

Напомним,сотрудники спецслужб обнаружили Азимова в Одинцовском районе Подмосковья. В этом же месте были задержаны и другие подозреваемые в совершении теракта. Следователи продолжают поиск вероятных организаторов происшествия.

Как писали Dni.Ru, после теракта Аброр Азимов находился в бегах – в съемной квартире он не появлялся, а 17 апреля он купил несколько новых мобильных телефонов и сим-карты. При задержании сотрудники спецслужб обнаружили у предполагаемого террориста заряженный пистолет Макарова.