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Политика

У террористов отзовут гражданство России

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Взрыв в метро Санкт-Петербурга заставил вновь задуматься о мерах по противодействию терроризму. Одна из них – внесение изменений в законодательство с тем, чтобы потенциальные экстремисты заранее понимали, что им будет грозить в случае, если они попробуют ступить на опасный путь. В самое ближайшее время депутаты рассмотрят уже внесенные в Госдуму поправки, позволяющий оставлять причастных к терроризму без российского гражданства.
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Трагедия в подземке Северной столицы в очередной раз сплотила россиян и заставила задуматься о необходимости общими усилиями поставить заслон на пути террора. По одну сторону баррикад оказались даже соперничающие в обычной жизни силы, в том числе, политические. Исключение составили разве что лишь совсем маргинальные элементы.

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Понимая, что, прежде всего, от них зависят законодательные меры борьбы с террором, отбросили в сторону разногласие думские партии. Совместно они разработали законопроект об отзыве российского гражданства у осужденных за терроризм. Его внесли в нижнюю палату парламента лидеры четырех фракций – Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия").

По мнению авторов законопроекта, принятие поправок станет дополнительной мерой по защите россиян от угрозы терроризма, предупреждая попытки совершения преступлений лицами, получившими российское гражданство. Напомним, как стало известно, и террорист-смертник и вероятный организатор преступления в Петербурге в 2013 году получили российские паспорта.

Обе палаты российского парламента подтвердили, что готовы оперативно рассмотреть законопроект об отзыве гражданства у причастных к терроризму. При этом, следует понимать, что речь не идет о лишении гражданства. Ранее с подобными инициативами выступали как представители общественности, так и должностные лица.

Однако, как следует из Конституции "гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его". Кроме того, лишение гражданства противоречит Всеобщей декларации прав человека от 1948 года (она запрещает произвольное лишение гражданства).

Об этом же напомнил на днях и российский лидер. "В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем, – заявил Владимир Путин. – Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства".

Фото: kremlin.ru

Соответствующий законопроект получил поддержку и в политических, и в общественных, и в правозащитных кругах. Так, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов одобрил предложенные поправки. "Мое отношение к этому законопроекту - положительное, – сказал он ТАСС, подчеркнув, что законопроект не касается россиян, получивших гражданство по рождению.

Поправки в закон о гражданстве, по словам главы профильного думского комитета Павла Крашенинникова, могут быть рассмотрены в первом чтении после 15 мая. "Затягивать не будем, – сказал он. – Думаю, после праздников и каникул будем обсуждать".

Напомним, взрыв прогремел 3 апреля в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро. Теракт унес 15 жизней, более 100 пассажиров получили травмы.

Автор: Дмитрий Куклин19 апреля 2017, 10:17
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