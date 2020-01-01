В кампании-2017 выборы в региональные заксобрания проходят без особого ажиотажа
Юрист рассказал о том, к чему привела излишняя "увлеченность" ЦБ в чистке банковского сектора
Устоявшееся мнение об обвинительном уклоне российского правосудия оказалось настоящим наваждением
Граждане страны считают, что у преступников нет ни национальности, ни расы, ни вероисповедания
Заболевание, от которого страдают миллионы людей, может вернуться в развитые страны
Самое большое влияние на позиции глав субъектов России оказала социально-экономическая ситуация в регионах
Президент Соединенных Штатов отбирает претендентов на пост членов Верховного суда лично
По данным последних опросов, каждый третий житель страны хочет любить и быть любимым
Одним из лидеров рейтинга оказался Эрмитаж – главная достопримечательность Санкт-Петербурга
Политолог Алексей Чадаев – о вожде мирового пролетариата и его роковых заблуждениях