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Регионы

Электорат "Единой России": ставка на расширение

Фото: er.ru
В кампании-2017 выборы в региональные заксобрания проходят без особого ажиотажа. Этому есть как минимум одно объяснение: их итоги будет трудно проецировать на федеральную политику, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.
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До очередной парламентской кампании еще очень далеко, а считать нынешние региональные выборы "репетицией" президентских более чем опрометчиво: слишком разная повестка и мотивы голосования у избирателей. Тем не менее некоторая специфика, безусловно, есть и у нынешних региональных кампаний, итоги которых мы узнаем после 10 сентября.

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Отметим роль визитов Дмитрия Медведева на места. За лето премьер и лидер "Единой России" посетил 4 из 6 регионов, где должны пройти выборы в заксобрания (Краснодарский край, Пензенскую, Сахалинскую области, а также Северную Осетию). В фокусе внимания премьера были и два других региона, где состоятся выборы этого уровня: ситуацию в Саратовской области и Удмуртии он оценил в ходе общения с делегациями этих регионов 11 августа. В ряде регионов Медведев принял участие в крупных мероприятиях под эгидой "Единой России". Например, в Краснодаре это был Форум "Городская среда", в Пензе – встреча с партийным активом Приволжского федерального округа.

Понятно, что такие акции дают "Единой России" и дополнительные электоральные возможности в ходе кампаний. Губернаторы, возглавляющие списки партии, встречаясь с премьером лично, получают шанс доказать, что могут эффективно продвигать интересы региона. Кроме того, сами темы, которые поднимает премьер на таких встречах, касаются важных вопросов региональной повестки, прежде всего социальных и инфраструктурных проблем. То есть у лидеров списка "Единой России" появляется возможность перехватить эти темы у оппозиции. Среди подобных проблем, затронутых в ходе поездок Дмитрия Медведева по регионам в последние месяцы, – развитие городской среды (Краснодарский край), проблемы ипотечных заемщиков (Пензенская область), строительство школ (Северная Осетия). Но стоит помнить: приезд лидера партии в регион дает местным "единороссам" дополнительный политический капитал, однако многое зависит от того, как они сами смогут этими возможностями распорядиться, смогут ли  воспользоваться ими максимально грамотно.

Дмитрий Орлов. Фото: wikipedia.org

В ходе кампаний были и предвыборные скандалы регионального уровня. Один из крупнейших – судебные перипетии в Северной Осетии, где от выборов не только оказался отстранен список "Коммунистов России" (что и раньше случалось нередко), но аналогичная угроза нависла и над КПРФ, хотя "Коммунисты России" не так давно объявили об отзыве своего иска. Позиции КПРФ на выборах регионального уровня по Северной Осетии ранее были ниже средних по стране. Скажем, на выборах 2012 года в региональный парламент эта партия получила 10,48% голосов. Список партии здесь не мог нести никакой угрозы лидеру, "Единой России". Зато ее участие в выборах позволяло сохранять баланс при распределении симпатий протестного электората.

Однако в целом по итогам именно региональных выборов скандалов на этот раз будет, вероятнее всего, не очень много. Конечно, появятся дежурные претензии к ходу кампании (об этом говорил, например, Владимир Жириновский), но вряд ли они будут подхвачены политическим классом.

В специфических условиях, когда основная часть официальной предвыборной кампании приходится на лето, большое значение имеют стартовые позиции, с которых партии начали свое участие в гонке. К таким позициям относятся, прежде всего, численность базового электората партии в регионе и наличие у нее там популярных узнаваемых лидеров. Регионы, в которых проходят нынешние выборы в региональные заксобрания, – не самые благоприятные для парламентской оппозиции. В самых сложных условиях оказывается "Справедливая Россия". Слабым звеном для нее является Пензенская область, где партия не преодолела пятипроцентный барьер на думских выборах 2016 года и не попала в региональный парламент в 2012-м. Но и в ряде других регионов ситуация для этой партии весьма сложная. Вероятно, после выборов вновь станут актуальными пессимистические прогнозы будущего этой партии.

Фото: er.ru

Для ЛДПР главным локомотивом кампании традиционно остается Владимир Жириновский. При этом в целом ряде регионов, где эта партия идет на выборы в заксобрания, у нее на этот раз нет достаточно узнаваемых и активных лидеров местного уровня, которые могли бы принести ей дополнительные очки.

КПРФ находится в более выгодных условиях – есть устойчивый электорат, нередко – узнаваемые хотя бы в среде постоянных сторонников лидеры, в некоторых регионах – определенный эффект может дать лидерство в списках партии ее кандидатов в губернаторы (как в Саратовской области и Удмуртии). Но расширить электоральную базу КПРФ будет трудно. К тому же далеко не везде коммунисты эффективно работают с региональной повесткой. Показательно предвыборное обращение Геннадия Зюганова, в котором основной акцент был сделан именно на федеральные проблемы. Очевиден контраст с "Единой Россией", федеральные структуры которой, напротив, все большее внимание проявляли именно к местной повестке. Отметим проявленное "единороссами" летом особое внимание к темам, находящимся ближе всего "к земле" – от использования придомовых территорий до помощи местным домам культуры.

Нынешние региональные кампании – не репетиция федеральных. Но, подобно профессиональному спортсмену, политики и партийные машины "тренируются" всегда. Поэтому по нынешним выборам можно судить, с каким инструментарием партии будут идти на будущие избирательные кампании. Пока "Единая Россия" работает с избирателем интенсивным способом, а оппозиция – скорее экстенсивным. "Единороссы" экспериментируют, пытаясь расширить базу своей поддержки, обратиться к группам избирателей, которые ранее не относились к их твердым сторонникам. Оппозиционные силы, напротив, обращаются главным образом к своему базовому электорату и проверенным инструментам работы с ним. Эти особенности могут определить черты развития партийной системы на ближайшие годы, возможно – до кануна следующих думских выборов.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.

5 сентября 2017, 16:09

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