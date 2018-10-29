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В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох

Николай Караченцов. Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Кардашов Антон
В районе театра "Ленком" 29 октября ограничили движение транспорта. Такая мера введена в связи с проводами в последний путь актера Николая Караченцова. 

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Проститься с артистом придут тысячи поклонников его таланта. Пробки, длинные очереди – уход из жизни знаменитостей такого уровня, как Николай Караченцов, неизменно вызывает смятение и переполох.

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Николай Петрович Караченцов актер

По данным Департамента транспорта Москвы, нельзя проехать по улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения действуют с 09:00 до 13:00, сообщает РИА Новости.

Отпевание народного артиста состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Обряд совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище.

Знаменитый актер театра и кино, любимый несколькими поколениями, умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. Караченцова убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки. 

Напомним, что в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". Кроме того, он так и не оправился после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.

Смерть актера потрясла всю страну. Соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.

Автор: Валерия Нарская29 октября 2018, 08:14
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Каким запомнился Николай Караченцов

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